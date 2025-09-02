Hojlund assente in prima pagina, Forgione punge la Gazzetta: "È saltato secondo loro"

Il Napoli è stato protagonista assoluto del calciomercato italiano: il club azzurro ha piazzato nove acquisti per centinaia di milioni di euro e, persino all'ultimo giorno della sessione, ha messo a segno un colpo importante quale Rasmus Hojlund dal Manchester United. Nonostante l'acquisto del danese sia stato molto importante per diversi motivi, dai 50 milioni spesi che lo rendono il settimo centravanti più pagato di sempre in Serie A alla tempestività con cui il club azzurro ha chiuso l'affare sostituendo Lukaku, La Gazzetta dello Sport nella prima pagina odierna lo ha totalmente snobbato.

Non c'è traccia infatti di Hojlund, né al centro dove sono presenti gli acquisti Milan, Inter e Juventus, né in taglio alto o in spalla... Nemmeno un piccolo box dedicato a uno degli acquisti più importanti di questa finestra estiva di calciomercato. A sottolineare la questione è stato il giornalista e storico Angelo Forgione, che in una story sul suo profilo Instagram ha scritto: "Hojlund è saltato, secondo la Gazzetta (quotidiano nazionale)". Di seguito la foto.