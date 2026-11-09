Foto Lang fa (ancora) discutere: pubblica una gallery, la prima foto è il suo orecchio

Noa Lang torna al centro delle discussioni dopo Napoli-Lazio: l'olandese pubblica una serie di foto su Instagram e sceglie un'immagine particolare

Noa Lang torna a far discutere dopo il pareggio tra Napoli e Lazio. L'esterno olandese, fischiato da una parte del pubblico del Maradona durante la partita, aveva risposto alla contestazione portandosi una mano all'orecchio. Un gesto che non era passato inosservato, nonostante la buona prestazione del calciatore, protagonista dell'azione che ha portato al pareggio degli azzurri. A distanza di poche ore, Lang ha pubblicato una gallery fotografica su Instagram, scegliendo un'immagine particolarmente significativa per aprire il post.

Lang fa (ancora) discutere: la prima foto della gallery è il suo orecchio

La prima immagine pubblicata dall'olandese mostra infatti un primo piano del suo orecchio, lo stesso che aveva indicato durante la contestazione dei tifosi. Una scelta che, alla luce di quanto accaduto contro la Lazio, potrebbe essere interpretata come un riferimento ai fischi ricevuti al Maradona. La pubblicazione ha immediatamente acceso il dibattito tra i tifosi azzurri, che si sono scatenati nei commenti del post, alimentando ulteriormente le polemiche attorno al calciatore. Di seguito il post.