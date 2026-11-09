Beukema suona la carica sui social: "Ripartiamo dall'energia del secondo tempo"
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Sam Beukema lancia un messaggio di fiducia dopo Napoli-Lazio, invitando la squadra a ripartire dall'energia mostrata nella ripresa
Sam Beukema suona la carica sui social dopo il pareggio per 1-1 tra Napoli e Lazio. Il difensore olandese ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram per trasmettere fiducia in un momento complicato per la squadra di Massimiliano Allegri, sottolineando la reazione degli azzurri nella ripresa.
Beukema suona la carica sui social: il messaggio dopo Napoli-Lazio
"Ripartiamo dall'energia che abbiamo mostrato nel secondo tempo. Continuiamo ad andare avanti!", ha scritto Beukema su Instagram, accompagnando il messaggio con alcuni scatti della partita. Di seguito il post.
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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