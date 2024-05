Il Roma, Scotto: "Farsi tentare dal 'via tutti' è nascondere le reali responsabilità del disastro"

"Incolpare i giocatori della crisi del Napoli significa considerare che la rosa è stata allestita in modo corretto (compresa la gestione dei rinnovi)".

Di chi è la colpa della disastrosa stagione del Napoli? Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto analizza così su X: "Incolpare i giocatori della crisi del Napoli significa considerare che la rosa è stata allestita in modo corretto (compresa la gestione dei rinnovi), guidata bene e con tutti i punti di riferimento necessari al gruppo. Se così fosse bisognerebbe capire quale calciatore 'tradisce' per scarso impegno. Ma anche a quel punto c'è chi sceglie chi mandare in campo, prendendosi le sue responsabilità.

L'allenatore sa chi merita e chi no di giocare, visto che segue il lavoro quotidiano. Dei giocatori si possono criticare le prestazioni negative, le disattenzioni e i tanti errori, ma farsi tentare dal 'via tutti' è un nascondere le reali responsabilità di questo disastro fin troppo minimizzato e occultato".