Foto Il nuovo look di Ngonge: lo scatto della SSCNapoli

vedi letture

Nuovo look per Cyril Ngonge. L'attaccante del Napoli, in una foto scattata in allenamento a Castel Volturno, è apparso con la testa completamente rasata a zero. A pubblicare lo scatto su X, è stato l'account brasiliano della SSCNapoli.