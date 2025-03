Inter, Pavard: "Non è il risultato che speravamo, ma importante non perdere"

Attraverso i propri social, il difensore nerazzurro Benjamin Pavard ha analizzato il match pareggiato per 1-1 contro il Napoli. Una partita complicata per l’Inter, che dopo il vantaggio si è arroccata nella propria metà campo, ha assaporato la vittoria e il +4 in classifica ma alla fine ha dovuto incassare il gol del pareggio firmato da Philip Billing.

“Non è il risultato che speravamo - le parole del difensore francese -, ma è importante non perdere. Continuiamo a lavorare”.