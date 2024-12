Juan Jesus esulta sui social: "Vittoria meritata su campo difficile. Avanti così!"

Il Napoli supera in trasferta il Genoa per 2-1 e si piazza momentaneamente in testa alla classifica, in attesa della partita dell'Atalanta. Così il difensore azzurro Juan Jesus, chiamato in causa per sostituire l'infortunato Buongiorno, esulta per il successo con un post sul suo profilo Instagram: "Vittoria meritata in un campo difficile. Avanti così per la prossima".