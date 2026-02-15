La civile Milano: sul 3-2 i dirigenti juventini costretti a lasciare la tribuna
L'Inter batte la Juventus con una rete allo scadere di Piotr Zielinski. E dopo quel gol nella civilissima Milano è accaduto un episodio molto spiacevole: i dirigenti della Juventus sono stati insultati dai tifosi nerazzurri e sono stati costretti a lasciare la tribuna.
A riportarlo è Tuttosport: "Spiacevole episodio a San Siro dopo il gol nel finale di Zielinski. I dirigenti bianconeri sono stati, infatti, insultati in tribuna e sono stati costretti a lasciare in anticipo il loro posto". Di seguito il video.
Spiacevole episodio a San Siro dopo il gol nel finale di Zielinski. I dirigenti bianconeri sono stati, infatti, insultati in tribuna e sono stati costretti a lasciare in anticipo il loro posto 🤔❌#Tuttosport #Inter #Juventus pic.twitter.com/dbWd4QAQA1— Tuttosport (@tuttosport) February 15, 2026
