Video La civile Milano: sul 3-2 i dirigenti juventini costretti a lasciare la tribuna

L'Inter batte la Juventus con una rete allo scadere di Piotr Zielinski. E dopo quel gol nella civilissima Milano è accaduto un episodio molto spiacevole: i dirigenti della Juventus sono stati insultati dai tifosi nerazzurri e sono stati costretti a lasciare la tribuna.

A riportarlo è Tuttosport: "Spiacevole episodio a San Siro dopo il gol nel finale di Zielinski. I dirigenti bianconeri sono stati, infatti, insultati in tribuna e sono stati costretti a lasciare in anticipo il loro posto". Di seguito il video.