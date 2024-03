La previsione di Ziliani: "Acerbi ammetterà la colpa e gli daranno solo 3-4 giornate"

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha parlato del caso Acerbi-Juan Jesus ipotizzando un patteggiamento da parte del difensore dell'Inter.

A) che Acerbi ha pronunciato le frasi ingiuriose;

B) che probabilmente erano frasi razziste, ma Acerbi assicura di averle dette senza intento discriminatorio o razzista. Quindi si comincia a ragionare. 'Averlo detto ma senza intento' può essere una strategia difensiva come un'altra: servirà sicuramente in sede di patteggiamento, come ho detto fin da subito che si finirà.

Di sicuro Juan Jesus se le è sentite dire: e se erano razziste, come si deduce dalla frase 'Non sono razzista' che Acerbi ripete più volte al brasiliano a fine partita, che Acerbi non avesse l'intento di ferire Juan Jesus non sposta di una virgola i termini del problema. Riassumendo, Acerbi dirà quanto sopra e si andrà alla derubricazione da incidente doloso a incidente colposo: il 36enne Acerbi non sapeva che dire quel che ha detto a Juan Jesus fosse una cosa grave. E in un certo senso fa bene: hanno ridotto da anni a mesi la squalifica di Fagioli e Tonali, rei confessi, che scommettevano, Acerbi ammetterà la colpa e invece di 10 giornate (pena minima) gliene daranno 3 o 4. E tutti contenti. E viva Italia all'Europeo con Acerbi".