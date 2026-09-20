Incredibile Tolosa: tutta la curva celebra i 40 anni dell’impresa europea contro il Napoli di Maradona
A distanza di 40 anni, i tifosi del Tolosa hanno celebrato uno dei momenti più importanti della storia europea del club: l’eliminazione del Napoli di Diego Armando Maradona nella Coppa UEFA 1986-87. La curva francese ha realizzato una spettacolare coreografia dedicata a quella storica notte, riproducendo anche l’immagine di Maradona insieme ai protagonisti argentini del Tolosa Alberto Tarantini e Beto Marcico.
La coreografia e lo striscione: “Mamma, ho battuto Maradona”
Il riferimento è alla sfida del 30 settembre 1986, quando il Tolosa riuscì a eliminare il Napoli ai calci di rigore nel ritorno dei trentaduesimi di Coppa UEFA, dopo l’1-0 conquistato dagli azzurri all’andata. Maradona fallì uno dei rigori della serie decisiva. Quarant’anni dopo, i sostenitori francesi hanno voluto ricordare quell’impresa con una gigantesca coreografia e uno striscione dal messaggio emblematico: “Mamma, ho battuto Maradona”.
🇫🇷🟣⚪️ Toulouse fans unveiled a stunning tifo celebrating one of the biggest moments in the club’s history: eliminating Diego Maradona’s legendary Napoli team in the 1986 UEFA Cup. 🏆 The banner reads "Mom, I beat Maradona", honoring Toulouse’s iconic Argentine star—Alberto Tarantini and Beto Márcico—and their historic giant-killing night 40 years ago. A legendary tribute to an unforgettable chapter in European football! 🇪🇺✨— Ultras Clips (@ultras_clips) September 20, 2026
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