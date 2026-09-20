Auriemma esalta Gattuso: “Meglio di Maestrelli, Eriksson, Reja e Simone Inzaghi”
Raffaele Auriemma, attraverso il proprio profilo X, ha commentato il rendimento della Lazio guidata da Gennaro Gattuso, rilanciando il dato pubblicato da Opta secondo cui i biancocelesti hanno conquistato 13 punti dopo le prime cinque giornate di campionato, un risultato mai raggiunto prima nella loro storia in Serie A considerando i tre punti a vittoria.
“Cambiare idea su Gattuso farà bene alla vostra credibilità”
Il giornalista ha accompagnato il dato statistico con un messaggio rivolto a chi aveva manifestato dubbi sull’allenatore: “Meglio di Maestrelli, Eriksson, Reja e Simone Inzaghi. Se comincerete a cambiare idea su Gattuso allenatore, farete solo del bene alla vostra credibilità di competenti di calcio".
Meglio di Maestrelli, Eriksson, Reja e Simone Inzaghi. Se comincerete a cambiare idea su #Gattuso allenatore, farete solo del bene alla vostra credibilità di competenti di calcio. #ringhio pic.twitter.com/gqBxpPRH3h— Raffaele Auriemma (@RafAuriemma) September 19, 2026
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