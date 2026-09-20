Auriemma esalta Gattuso: “Meglio di Maestrelli, Eriksson, Reja e Simone Inzaghi”

Auriemma esalta Gattuso: “Meglio di Maestrelli, Eriksson, Reja e Simone Inzaghi”
Ieri alle 23:45Dai social
di Antonio Noto
Auriemma esalta Gattuso dopo la partenza record della Lazio e risponde agli scettici sull’allenatore.

Raffaele Auriemma, attraverso il proprio profilo X, ha commentato il rendimento della Lazio guidata da Gennaro Gattuso, rilanciando il dato pubblicato da Opta secondo cui i biancocelesti hanno conquistato 13 punti dopo le prime cinque giornate di campionato, un risultato mai raggiunto prima nella loro storia in Serie A considerando i tre punti a vittoria.

“Cambiare idea su Gattuso farà bene alla vostra credibilità”

Il giornalista ha accompagnato il dato statistico con un messaggio rivolto a chi aveva manifestato dubbi sull’allenatore: “Meglio di Maestrelli, Eriksson, Reja e Simone Inzaghi. Se comincerete a cambiare idea su Gattuso allenatore, farete solo del bene alla vostra credibilità di competenti di calcio".