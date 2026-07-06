Maglia Napoli centenario, Scotto a sorpresa: “Forse spoilerata prima che lo facesse qualcun altro…”

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Giovanni Scotto tramite i propri account social si sofferma sullo spoiler arrivato stamattina dal Napoli in merito alla nuova maglia.

Il Napoli ha presentato stamattina la nuova maglia per la stagione del centenario. Ne ha parlato Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, tramite i propri acocunt social: "Ma non doveva essere oggi alle 15 la presentazione della maglia del centenario? Sì, ci sarà la conferenza stampa, ma intanto il Napoli stamattina ha postato sui propri canali social la nuova maglia.

Uno spoiler che il la SSC Napoli ha fatto e che mi lascia un po' perplesso. Perché il Napoli ha fatto vedere in anteprima la nuova maglia? Probabilmente perché c'era il rischio che lo spoiler potesse arrivare da qualcun altro, alla luce dell'enorme attesa che c'è per questa maglia".