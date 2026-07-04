Foto Allegri, prova abiti a Milano! Tappa in una nota sartoria napoletana: lo scatto

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Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli: firma fino al 2029, annuncio ufficiale e presentazione al Teatro di San Carlo il 14 luglio.

Non c'erano dubbi che la prossima stagione l'allenatore del Napoli sarebbe stato Massimiliano Allegri, ma l'ufficialità è arrivata solo ieri. Il tecnico toscano ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2029 e l’annuncio è arrivato ieri mattina, anticipato dal consueto messaggio di benvenuto del presidente Aurelio De Laurentiis su X. Un passaggio formale che ha sancito definitivamente l’inizio della nuova era tecnica partenopea, con l’ex Juventus e Milan chiamato a guidare il progetto del club.

Allegri a Milano: il messaggio social della sartoria

Allegri sarà presentato ufficialmente a stampa e tifosi martedì 14 luglio alle ore 11:30 nella prestigiosa cornice del Teatro di San Carlo, simbolo storico della città. Nel frattempo, il nuovo allenatore è a Milano. Questa mattina ha fatto visita alla sede milanese di una nota sartoria napoletana, come raccontato su Instagram da Gianni Marigliano, che ha scritto: “Sabato speciale in sartoria, prova abiti per il mio amico Max Allegri”.