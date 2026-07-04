Auriemma: "Khalaili il nuovo Hakimi e occhio a Mbokazi! Altro che Gila e Palestra..."

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Calciomercato Napoli, è lotta alla concorrenza per Anan Khalaili, Mario Gila e non solo: il commento del giornalista Raffaele Auriemma

Il giornalista Raffaele Auriemma, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la bagarre del calciomercato italiano: "Non ho ancora capito se i dirigenti di calcio della serie A sono superficiali oppure se “conviene” loro trattare sempre gli stessi calciatori il cui cartellino aumenta di giorno in giorno. A Milano, sponda Inter, ancora frignano perché il Chelsea gli ha soffiato Palestra per cifre moralmente inaccettabili. Solo da pochi giorni Marotta ed Ausilio si sono resi conto che Khalaili - da mesi bloccato dal Napoli - può essere il giusto sostituto di Dumfries ma a cifre ragionevoli. Per me l’israeliano del Saint Gilloise è il nuovo Hakimi.

Discussione analoga è stata fatta per Gila, difensore della Lazio che il Napoli aveva in pugno. Una spiegazione è doverosa: il presidente De Laurentiis ha 47 calciatori tesserati e deve vendere prima di acquistare. Gila andrà al Milan per 30 milioni alla Lazio e 5 di ingaggio al calciatore che l’anno prossimo andrà a scadenza. Una follia. Mi chiedo: ma perché vanno tutti sugli stessi nomi ed i loro costi lievitano? Perché forse quella “torta” la dividono in tanti. Eppure ci sarebbe da prendere per esempio Mbokazi centrale sudafricano dei Chicago Fire, classe 2005 il cui costo sarebbe sostenibile per il povero calcio italiano. L’Inter ed il Milan manco lo guardano, la Juve figurati, il Napoli potrebbe ma alla fine sapete chi lo sta trattando? La solita, lungimirante Udinese".