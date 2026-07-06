Video Maglia Napoli 2026, il Corsiero del Sole torna protagonista: il meraviglioso video sui social

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Il testo che accompagna il video è: "Indossiamo chi eravamo. Indossiamo chi siamo diventati. PE’ CIENT’ANNE".

La SSC Napoli ha presentato la nuova maglia Home 2026/27, quella che accompagnerà la squadra nella stagione del Centenario. Il club ha pubblicato un comunicato sul proprio sito ufficiale e diverse immagini sui propri canali social, mentrre la presentazione alla stampa avverrà oggi alle 15 (dalle 14 puoi seguire l'evento Live su RadioTuttoNapoli).

Nuova maglia Napoli, il video suggestivo su Instagram

Oltre al comunicato, il club ha postato un suggestivo video su Instagram che vede protagonista il Corsiero del Sole, nuovamente inserito sulla maglia azzurra. Il testo che accompagna il video è: "Indossiamo chi eravamo. Indossiamo chi siamo diventati. PE’ CIENT’ANNE".