Calciomercato Napoli, Capuano: "Con Conte anni al di sopra delle possibilità, ora bisogna rientrare"

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Giovanni Capuano si sofferma sul calciomercato rallentato del Napoli dopo le operazioni sfumate per Mario Gila e Anan Khalaili.

Prima le cessioni, poi potrà partire il mercato in entrata. E' questo il diktat arrivato dal Napoli nel corso degli ultimi giorni, che hanno visto gli azzurri essere sorpassati da Milan e Inter nelle operazioni per Mario Gila e Anan Khalaili. Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24, commenta la vicenda tramite un post pubblicato tramite il proprio account X:

"Il mercato rallentato del Napoli (prima si vende e poi si compra, con l’obiettivo anche di abbassare il costo complessivo) sorprende solo chi non voleva capire che con Conte il club avrebbe vissuto un paio di anni al di sopra delle proprie possibilità. Vincendo, ma avendo poi bisogno di rientrare".