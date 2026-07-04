Hernanes a Napoli e si commuove: “Calcio italiano riparta dalle strade di Napoli!”

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L’ex centrocampista di Lazio, Juventus e Inter racconta il suo viaggio a Napoli: “Il calcio qui è vita”, tra passione popolare e calcio di strada.

Il “Profeta” Hernanes, ex centrocampista di Lazio, Juventus e Inter, oggi opinionista televisivo, ha raccontato sui social il suo recente soggiorno a Napoli, sottolineando ancora una volta l'amore con cui la città vive il calcio. L’ex giocatore ha evidenziato come la passione per il pallone sia parte integrante della quotidianità napoletana, tra bambini che giocano per strada e tifosi che riconoscono e coinvolgono chiunque abbia avuto un passato nel calcio professionistico. Un’esperienza che lo ha colpito profondamente.

“A Napoli il calcio è vita”: il racconto del Profeta

Nel suo racconto, Hernanes ha dichiarato: “Il calcio italiano deve ripartire dalla città di Napoli. Sono appena rientrato dopo aver passato due giorni lì e ogni volta mi colpisce la passione per il calcio. A Napoli non si vive soltanto il calcio, si vive. Ho visto bambini e ragazzi giocare a pallone ovunque. Bambini di 8-9 anni che mi hanno riconosciuto pur non avendomi mai visto giocare. Vedo passione e pratica. Stavo palleggiando e alcuni ragazzi si sono fermati e hanno iniziato a palleggiare con me per strada. Poi sono andato nel quartiere dei fratelli Esposito, e qui c’è la parte più bella: che emozione vivere il calcio nei quartieri. Ho visto Salvatore Esposito giocare con me e litigare con il fratello Sebastiano per un calcio d’angolo. Se un giocatore vuole capire se è stato davvero forte, deve andare a Napoli. Se i tifosi lo apprezzano e lo riconoscono come tale, allora vuol dire che ha lasciato un segno. A Napoli il calcio è vita, è passione. Ringrazio i tifosi del Napoli: pur non avendo giocato lì, ogni volta che vado mi trattano in maniera splendida”.