Juan Jesus ringrazia Spalletti: "Fu l'unico a credere in me. Allenatore e persona eccezionale!"

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Nella commovente lettera pubblicata sui social per salutare il Napoli ed i suoi tifosi, Juan Jesus non ha dimenticato di omaggiare Luciano Spalletti

Juan Jesus lascia il Napoli dopo cinque stagioni, oltre 100 presenze collezionate, tre trofei vinti: così, tramite una lettera pubblicata da Il Mattino, ha ringraziato la città di Napoli, i suoi tifosi, i compagni e gli staff con cui ha lavorato. Non ha dimenticato proprio nessuno il difensore brasiliano, che ha omaggiato anche Luciano Spalletti, allenatore che lo ha portato in azzurro:

"Ciao Juan, come stai? Guarda, abbiamo fatto tutto: domani fai le visite e poi andiamo a Napoli… Questo era il messaggio del mio agente Roberto Calenda, verso le otto di sera del 16 agosto 2021. Dopo quel messaggio, tutto è diventato storia. Innanzitutto voglio ringraziare in modo speciale Robie, per avermi dato la possibilità di arrivare in un club importante come il Napoli dopo due anni difficilia Roma. E devo ringraziare una persona molto importante nella mia carriera: Mister Spalletti. Lui è stato l'unico, insieme a Roberto Calenda, a credere in me in un momento in cui ero visto soltanto come un calciatore "finito". Mi ha dato fiducia, insieme al suo staff, e la possibilità di mostrare realmente chi sono. E alla fine sappiamo tutti com'è andata. Grazie Mister: sei un allenatore fantastico e una persona eccezionale. Ti sarò sempre grato per quello che mi hai insegnato come calciatore, ma ancora di più come essere umano".