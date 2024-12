Video McTominay parla ai tifosi in italiano: "Grazie mille raga, forza Napoli sempre"

vedi letture

Scott McTominay segna il gol decisivo contro il Torino e conquista la palma del migliore in campo. Il centrocampista del Napoli ha rilasciato una breve dichiarazione, parlando anche in italiano, ai canali social del Napoli al momento del ritiro del Panini player of the match: "Grazie mille raga, forza Napoli sempre. Auguro il meglio a tutti voi, grazie per il supporto".