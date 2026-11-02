Mele: "Altri 4 infortuni, piove sul bagnato! Così è difficile per Allegri..."

Silver Mele commenta la sconfitta del Napoli contro la Juventus e l'emergenza infortuni che complica la trasferta di Champions League a Porto

La sconfitta contro la Juventus lascia il Napoli alle prese con una situazione sempre più complicata, aggravata dai nuovi problemi fisici e dalle assenze in vista dei prossimi impegni. Il giornalista Silver Mele, tramite un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, ha commentato la prestazione degli azzurri, soffermandosi sull'unico spunto positivo della serata e sulle difficoltà che attendono Massimiliano Allegri.

Mele: "Piove sul bagnato, la palla passa di nuovo ad Allegri"

"Poco, pochissimo. L'unico sussulto azzurro nel derby del Sud di ieri sera è una bella giocata di Lucca, con Bremer addosso. La prima di questa sua tribolata stagione. Con un pizzico di fortuna, o con qualche centimetro in più avrebbe potuto farla svoltare. Il Napoli del derby è tutto qui. Quattro nuovi infortunati e Marianucci out con la Lazio. Ecco il fardello che il Napoli si porta dietro in terra lusitana dopo il mediocre derby del sud perso ieri sera. Piove sul bagnato e così sarebbe difficile per chiunque. La palla passa di nuovo ad Allegri", le parole di Silver Mele.