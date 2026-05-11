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Napoli non dimentica quel gol di Orsolini per lo Scudetto: ha ricevuto un regalo speciale
L’attaccante, molto apprezzato dai tifosi azzurri per il gol segnato all’Inter nella Pasqua dello scorso anno, rete rivelatasi decisiva nella corsa scudetto
Giornata speciale per Riccardo Orsolini alla vigilia di Napoli-Bologna. L’attaccante rossoblù, molto apprezzato dai tifosi azzurri per il gol segnato all’Inter nella Pasqua dello scorso anno, rete rivelatasi decisiva nella corsa scudetto del Napoli di Conte, ha ricevuto un omaggio particolare.
Orsolini, regalo speciale a Napoli
Come mostrato dalle immagini circolate in giornata, l’artista Luca Ascione ha consegnato a Orsolini un quadro dedicato al numero 7 del Bologna direttamente in albergo. Sul retro dell’opera anche una maglia autografata dal calciatore rossoblù. Un gesto simbolico che conferma il legame creatosi con parte del pubblico napoletano dopo quella rete pesantissima nella lotta al titolo.
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