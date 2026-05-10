Festa della mamma, il Napoli sui social: "Esistono amori che non finiscono mai"

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Oggi, domenica 10 maggio, è la festa della mamma. Una ricorrenza che ogni anno si celebra la seconda domenica di maggio. Anche il Napoli, tramite un post pubblicato sui social, ha voluto celebrare la festa con il seguente messaggio: "Esistono amori che non finiscono mai: la mamma e il Napoli".