Video Il backstage del Centenario: le emozioni delle leggende azzurre nel video del club

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l Napoli pubblica il backstage della festa del Centenario con le emozioni delle leggende azzurre.

La SSC Napoli ha condiviso sui propri canali social il video del backstage della grande festa per il Centenario, regalando ai tifosi immagini esclusive e i racconti dei protagonisti che hanno scritto pagine indimenticabili della storia azzurra. Un filmato che raccoglie emozioni, ricordi e testimonianze di chi ha indossato la maglia del Napoli, celebrando un secolo di passione insieme ai tifosi presenti in Piazza del Plebiscito.

Da Bruscolotti a Hamsik: le leggende raccontano il loro Napoli

Nel video pubblicato dal club compaiono numerosi ex protagonisti della storia partenopea, tra cui Beppe Bruscolotti, Daniel Bertoni, Antonio Careca, Ricardo Alemao, Ruud Krol, Marek Hamsik, Roberto "Pampa" Sosa, Claudio Pellegrini, Francesco Montervino, l'eroe della promozione Stefan Schwoch e Gianni Improta. Tutti hanno condiviso le proprie emozioni per una giornata speciale, ricordando il legame profondo con il Napoli e con una città che continua a custodire il loro ricordo con grande affetto. Di seguito le immagini.