Video Napoli fischia Malagò, interviene ADL: "Sbagliate, è uno che non si piega a nessuno!"

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Contestazione durante il videomessaggio del presidente FIGC Malagò. Aurelio De Laurentiis prende le difese di Malagò e invita il pubblico a fermarsi.

Tra i momenti più discussi della festa per il Centenario del Napoli c'è stata la contestazione nei confronti del presidente della FIGC Giovanni Malagò. Durante il videomessaggio trasmesso in Piazza del Plebiscito, una parte del pubblico ha sommerso di fischi il numero uno della Federcalcio. A quel punto è intervenuto Aurelio De Laurentiis, che ha invitato i tifosi a interrompere la protesta, prendendo apertamente le difese di Malagò.

"Sbagliate a fischiarlo": la difesa di De Laurentiis

Il presidente del Napoli ha cercato di placare la contestazione rivolgendosi direttamente alla piazza: "Boni, state boni", ha detto inizialmente, per poi aggiungere: "Sbagliate fischiando Malagò, lui è uno che non si piega davanti a nessuno e vi rappresenta. Sappiate che non lo convincerete a prendere qualcuno che a lui non piace perché sente la responsabilità dell'Italia. E lo vedrete". Le parole di De Laurentiis hanno attenuato la contestazione, senza però spegnerla del tutto, in uno dei momenti più intensi della serata dedicata ai cento anni di storia del club azzurro.