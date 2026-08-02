Centenario, auguri social anche di Raspadori e Zielinski. Manca solo Osimhen
Proseguono gli omaggi social per il Centenario del Napoli. Dopo i messaggi di numerosi ex azzurri e dei protagonisti dell'attuale rosa, anche Giacomo Raspadori e Piotr Zielinski hanno voluto celebrare i 100 anni della società partenopea con un pensiero pubblicato sui propri profili. Un'altra dimostrazione del legame che continua a unire tanti protagonisti alla storia del club azzurro.
Osimhen non celebra il Napoli: sui social gli auguri a Kanu
Tra i grandi protagonisti degli ultimi anni manca invece il messaggio di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano, almeno finora, non ha dedicato alcun post al Centenario del Napoli. Sui suoi canali social, infatti, ha scelto di celebrare un altro anniversario: il 50° compleanno di Nwankwo Kanu, leggenda del calcio nigeriano ed ex attaccante dell'Inter, al quale ha rivolto un messaggio di auguri.
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