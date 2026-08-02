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Appena allontanato dal Napoli, dott. Canonico posta uno scatto con Reja: "Buon centenario"

Appena allontanato dal Napoli, dott. Canonico posta uno scatto con Reja: "Buon centenario"
Oggi alle 13:00Dai social
di Pierpaolo Matrone
Raffaele Canonico non è più responsabile dello staff sanitario del Napoli, ma ha fatto arrivare comunque il suo messaggio per il centenario.

Al Napoli da una vita, ma da qualche mese non più. Raffaele Canonico non è più il responsabile dello staff sanitario del Napoli, ma non per questo non ha festeggiato il centenario del club. A distanza, chiaramente.

Centenario Napoli, il messaggio di Canonico

Il dottor Canonico ha postato uno scatto risalente ai tempi di Edy Reja, con lui in panchina accanto al tecnico goriziano: "100 anni di storia, passione e appartenenza. Buon centenario!", si legge nella didascalia.