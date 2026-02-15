L'ex PT Ancora: "Non sono un leccaculo! Per un ambizioso è meglio cambiare strada quando..."
>Duro sfogo sui propri account social dell'ex personal trainer del Napoli di Antonio Conte, Tiberio Ancora: “Quando la competenza e il talento nel proprio lavoro vengono riconosciuti, dichiarati apertamente apprezzati e di esempio,ma venire poi 'Accusati' di troppa personalità da tenere a bada per non 'Schiacciare' tutti gli altri componenti di uno staff e sentirsi dire poi, non per demerito proprio ma per demerito di altri che non riescono ad essere alla tua altezza, allora per una persona ambiziosa è meglio cambiare strada bisogna sapersi vendere, ma io non sono un leccaculi né lo sarò mai”.
