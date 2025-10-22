"Non prendiamo in giro i napoletani", Ravezzani: "Il primo deve essere Conte"
Il giornalista Fabio Ravezzani scrive sui social, su X, una frase a commento delle parole di Conte di ieri dopo il ko in Champions contro il Psv: "Perde 6-2 contro il Psv che ha una squadra infinitamente più debole della sua e la prima cosa che dice è: i napoletani non devono essere presi per il culo. Credo che il primo a non doverlo fare sia proprio Conte". Ora il Napoli preparerà le prossime partire. Altri cinque prima di una nuova sosta per le nazionali. Ecco il calendario:
Napoli-Inter sabato 25 ottobre ore 18
Lecce-Napoli martedì 28 ottobre ore 18.30
Napoli-Como sabato 1 novembre ore 18
Napoli-Eintracht martedì 4 novembre ore 18.45
Bologna-Napoli domenica 9 novembre ore 15
