Osimhen sui social: "Fare il lavoro, ma senza affrettare. Vivere il momento costruendo le basi per il futuro"

Victor Osimhen ha recuperato dall'infortunio al bicipite femorale e sta provando ad essere di nuovo arruolabile per la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta. Il centravanti del Napoli ha postato su Instagram un messaggio motivazionale: "Ho imparato lasciare la gente mentire in pace. Costante e coerente. Fare il lavoro ma senza affrettare nulla. Vivere il momento costruendo le basi per il futuro. Questa è la ricetta".