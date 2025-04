Palmeri: "Napoletani non rompete l'anima a Conte, stendetevi e ringraziatelo!"

Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, ha chiamato in causa i napoletani su X dopo la sconfitta dell'Inter a Bologna, che ha riportato il Napoli in testa alla classifica: "Che poi qua sono l’unico che ci credeva. Napoletani imparate anziché rompere l’anima a Conte, e anzi stendetevi a ringraziarlo che vi sta facendo un miracolo. Tifoseria di poca fede, come dice Conte: “Se non vince il tifoso del Napoli diventa cattivo”. Napoli, punto e a capo" scrive Palmeri, postando una foto in maglia Napoli in cui fa il segno del numero 4 con le mani, con chiaro riferimento al possibile tricolore degli azzurri.