Palmeri: “Napoli senza anima e mordente! Lucca e De Bruyne disastrosi”

All’Olimpico Grande Torino si rinnova una delle leggi non scritte del calcio: quella del gol dell’ex. A farne le spese è il Napoli di Antonio Conte, piegato 1-0 da una rete di Giovanni Simeone, che torna a far male alla sua ex squadra e regala al Torino una serata di festa.

Il giornalista di Sportitalia, Tancredi Palmeri, commenta così il ko degli azzurri: “Si sveglia solo nel finale il Napoli con Politano, assomma 13 occasioni a 6 perché la qualità dei singoli pesa, ma la prestazione è senza anima né mordente come era stato col Milan. Disastro De Bruyne e Lucca. Il Toro è un sorprendente manipolo da battaglia”.