Palmeri: "Rigore cristallino al Lecce. Conte nel post-gara ha influenzato gli arbitri"

Il giornalista Tancredi Palmeri ha scritto un post sui social: "Non ho visto la partita. Visto ora il replay. Juan Jesus braccio largo aumenta il volume del corpo, e la palla andava in porta. Rigore proprio cristallino E Conte ha fatto capire che l’hanno dato contro per colpa di Marotta, non perché c’era. Questo è influenzare gli arbitri", le sue parole su X.

Conte sul rigore ieri aveva detto in conferenza: "Io penso che sia giusto che siate voi a giudicare quello che è succeso. Non è giusto venire qui e lamentarmi, sono passati troppi pochi giorni rispetto all'ultima partita con comportamenti diversi da parte di altri. Rimaniamo tranquilli e ci auguriamo che certe lamentele non condizionino Rocchi e la classe arbitrale. Dipende da chi arrivano... Se arrivano da XY si fa finta di niente, poi se si presentano i presidenti si pensa di dare un indirizzo importante. Noi non ci lamentiamo e stiamo zitti ma facciamo attenzione, non siamo scemi. Deve essere charo! Se qualcuno voleva mandare messaggi particolari, non va bene".