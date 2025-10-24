Pari Milan, Alvino protesta: "Gol viziato da fuorigioco! Altra pagina nera del campionato"

vedi letture

Il giornalista Carlo Alvino, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha protestato per il gol del pareggio in extremis del Milan, arrivato con il contributo di un presunto offside di un calciatore rossonero. Queste le sue parole: "Ennesimo gol viziato da posizione di fuorigioco di Fofana che diventa attivo, nel momento in cui si sposta. Ha un effettivo impatto, perché quel suo movimento disorienta Semper. Ma i signori a Lissone non si sono posti nemmeno uno straccio di dubbio.

In situazioni in cui: un calciatore muovendo da, o essendo in, posizione di fuorigioco si trova sulla traiettoria di un avversario e interferisce con il movimento dell'avversario verso il pallone, si concretizza un'infrazione di fuorigioco se ciò ha un impatto sulla capacità dell'avversario di giocare o contendere il pallone; se il calciatore si sposta sulla traiettoria di un avversario e ne ostacola la progressione (ad esempio blocca l'avversario) l'infrazione deve essere punita ai sensi della Regola 12. Altra pagina nera di questo inizio campionato".