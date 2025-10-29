Pistocchi: "Non capisco perché Spalletti accetti un incarico con tante incognite, forse il figlio..."

Il giornalista Maurizio Pistocchi, sul proprio account X, ha parlato di Luciano Spalletti, che è sempre più vicino alla panchina della Juventus: "Se a Tudor non sono bastati 7 mesi-era entrato in carica a fine marzo 2025-per prendersi la Juve davvero c’è chi pensa che al nuovo allenatore Spalletti saranno sufficienti 8 mesi?

Francamente, non capisco perché Spalletti accetti un incarico che presenta tante incognite, forse da suo figlio Federico, che lavora già per la Juventus come osservatore, ha ricevuto un report rassicurante sulle potenzialità della rosa. In ogni caso, subentrare a campionato in corso è la cosa più difficile per un allenatore, perché servono risultati subto, grande empatia per entrare in sintonia con il gruppo, nervi saldi per resistere alle pressioni e capacità di individuare e risolvere i problemi in poco tempo. Spalletti però è molto bravo e molto esperto, quindi In bocca al lupo".