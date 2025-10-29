Pistocchi: "Non capisco perché Spalletti accetti un incarico con tante incognite, forse il figlio..."
Il giornalista Maurizio Pistocchi, sul proprio account X, ha parlato di Luciano Spalletti, che è sempre più vicino alla panchina della Juventus: "Se a Tudor non sono bastati 7 mesi-era entrato in carica a fine marzo 2025-per prendersi la Juve davvero c’è chi pensa che al nuovo allenatore Spalletti saranno sufficienti 8 mesi?
Francamente, non capisco perché Spalletti accetti un incarico che presenta tante incognite, forse da suo figlio Federico, che lavora già per la Juventus come osservatore, ha ricevuto un report rassicurante sulle potenzialità della rosa. In ogni caso, subentrare a campionato in corso è la cosa più difficile per un allenatore, perché servono risultati subto, grande empatia per entrare in sintonia con il gruppo, nervi saldi per resistere alle pressioni e capacità di individuare e risolvere i problemi in poco tempo. Spalletti però è molto bravo e molto esperto, quindi In bocca al lupo".
Se a #Tudor non sono bastati 7 mesi-era entrato in carica a fine marzo 2025-per prendersi la #Juve davvero c’è chi pensa che al nuovo allenatore-#Spalletti-saranno sufficienti 8 mesi? Francamente, non capisco perché #Spalletti accetti un incarico che presenta tante incognite,… pic.twitter.com/Givs21sb8k— Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) October 28, 2025
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro