Politano festeggia sui social, ma arrivano critiche e insulti. E Matteo risponde

Dopo la vittoria sofferta del Napoli sul campo dell’Hellas Verona, Matteo Politano ha condiviso su Instagram il consueto messaggio post-gara. Parole semplici, legate all’emozione del successo arrivato nel finale: “Una normalissima esplosione di gioia. Una di quelle vittorie che ti porti dentro per un po’. Quando non ti arrendi fino alla fine succede questo”.

Critiche e insulti a Politano

Il post, però, ha scatenato una valanga di commenti negativi. Sotto la foto sono piovute critiche durissime sulle sue recenti prestazioni, con toni spesso eccessivi e offensivi. C’è chi ha parlato di prova “inguardabile”, chi ha scritto “a fine anno smetti” e chi è arrivato a chiedere apertamente la sua cessione con messaggi del tipo “Via da Napoli”.

La reazione di Politano

La reazione dell’esterno azzurro ha spiazzato molti: Politano ha messo “like” a numerosi commenti critici, senza replicare né alimentare la polemica. Un gesto interpretato come ironico da alcuni, come segnale di nervosismo da altri. Di certo, il rapporto con una parte della tifoseria resta teso, nonostante i tre punti pesanti conquistati al Bentegodi.