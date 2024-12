Politano si gode il successo: "Vincere soffrendo è ancor più bello! Tre punti per tornare lassù"

vedi letture

Il Napoli supera in trasferta il Genoa per 2-1 e si piazza momentaneamente in testa alla classifica, in attesa della partita dell'Atalanta. Così l'attaccante azzurro Matteo Politano, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha celebrato il successo: "Vincere soffrendo è ancora più bello. Tre punti pesanti sotto l’albero, tre punti per tornare lassù. Buon Natale, Napoli".