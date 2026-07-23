Il Presidente Mattarella compie 85 anni: gli auguri di ADL e della SSCNapoli

Il Presidente Mattarella compie 85 anni: gli auguri di ADL e della SSCNapoliTuttoNapoli.net
Oggi alle 19:40Dai social
di Antonio Noto
Il Napoli celebra gli 85 anni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

In occasione dell'85° compleanno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha voluto rivolgere un messaggio di auguri a nome dell'intera società azzurra.

Il messaggio della SSC Napoli

Attraverso un tweet, il club partenopeo ha espresso la propria vicinanza al Capo dello Stato: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis, a nome di tutta la SSC Napoli, rivolge i migliori auguri al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per i suoi 85 anni." Un pensiero istituzionale con cui la società azzurra ha voluto celebrare questa ricorrenza.