Il Presidente Mattarella compie 85 anni: gli auguri di ADL e della SSCNapoli
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Il Napoli celebra gli 85 anni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
In occasione dell'85° compleanno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha voluto rivolgere un messaggio di auguri a nome dell'intera società azzurra.
Il messaggio della SSC Napoli
Attraverso un tweet, il club partenopeo ha espresso la propria vicinanza al Capo dello Stato: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis, a nome di tutta la SSC Napoli, rivolge i migliori auguri al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per i suoi 85 anni." Un pensiero istituzionale con cui la società azzurra ha voluto celebrare questa ricorrenza.
Il Presidente Aurelio De Laurentiis, a nome di tutta la SSC Napoli, rivolge i migliori auguri al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per i suoi 85 anni.— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 23, 2026
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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