"Qualcuno vende fumo", Ziliani risponde a Conte: "Forse parla di se stesso?"

Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato sui social il ko del Napoli in Champions contro il Psv: "Da non credere: Conte va incontro a un nuovo naufragio in Champions e dà la colpa ai "troppi acquisti" e ai media che esaltano i nuovi e De Bruyne (che per lui è una specie di nuovo Eriksen a Napoli). Dopo il 2-6 col PSV (che alla prima giornata il St. Gilloise aveva battuto 3-1 a Eindhoven), l'allenatore del Napoli ha dato fondo al campionario di assurde lamentele criticando i troppi acquisti fatti dalla società e confermando la sua preoccupante inadeguatezza al ruolo non appena viene chiamato a gestire il doppio impegno.

"Qualcuno sta vendendo fumo", dice: ma forse parla di se stesso".