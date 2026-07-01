Ufficiale Rafa Marin lascia il Villarreal e torna al Napoli: la lettera d'addio sui social

vedi letture

Il difensore spagnolo Rafa Marín ha scritto una lettera d’addio al Villarreal, salutando il club al termine della sua esperienza con gli spagnoli. Nel suo messaggio il giocatore ha ricordato una stagione intensa, definendola una delle più importanti della sua carriera, soprattutto per il debutto in Champions League, uno dei sogni che inseguiva fin da bambino. Il centrale ha sottolineato come l’esperienza in Spagna gli abbia permesso di crescere sia dal punto di vista tecnico sia umano, vivendo un contesto competitivo di alto livello e contribuendo a una stagione storica per il Villarreal, culminata con la qualificazione alla massima competizione europea per il secondo anno consecutivo.

Nel suo saluto finale, Rafa Marín ha voluto ringraziare la società, i compagni e i tifosi per l’accoglienza ricevuta. Il difensore ha sottolineato il legame speciale costruito con il club e con la città, affermando di lasciare Villarreal non solo come calciatore migliorato, ma soprattutto come persona cresciuta. Ora lo attende Allegri e il Napoli.