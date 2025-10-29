Ravezzani: "Se non gli avessero dato quel rigore, Conte avrebbe sbraitato contro Marotta"

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, attraverso un post sul proprio account X, torna sul discusso rigore assegnato al Lecce contro il Napoli: "Ad aree invertite, se non avessero dato rigore al Napoli per lo stesso tocco di mano, Conte avrebbe sbraitato contro Marotta e le ingerenze che condizionano gli arbitri. E una pletora di opinionisti-giornalisti tifosi lo avrebbe applaudito entusiasta. Il gioco è scoperto, ormai".