Ravezzani: "Se non gli avessero dato quel rigore, Conte avrebbe sbraitato contro Marotta"TuttoNapoli.net
Oggi alle 16:00Dai social
di Antonio Noto

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, attraverso un post sul proprio account X, torna sul discusso rigore assegnato al Lecce contro il Napoli: "Ad aree invertite, se non avessero dato rigore al Napoli per lo stesso tocco di mano, Conte avrebbe sbraitato contro Marotta e le ingerenze che condizionano gli arbitri. E una pletora di opinionisti-giornalisti tifosi lo avrebbe applaudito entusiasta. Il gioco è scoperto, ormai".