Retroscena Dazn - Lo scontro Conte-Lautaro nasce da una frase del tecnico a Dumfries
TuttoNapoli.net
Come è nato il duro faccia a faccia tra Antonio Conte e Lautaro Martinez durante il secondo tempo di Napoli-Inter? A svelare il retroscena sono le telecamere a bordocampo di Dazn, che mostrano il labiale del tecnico nei confronti del laterale olandese Dumfries: "Dumfries! Ti sei buttato eh?" urla Conte, generando poi la reazione del capitano interista Lautaro.
Scintille fra #Conte e Dumfries: “𝑻𝒊 𝒔𝒆𝒊 𝒃𝒖𝒕𝒕𝒂𝒕𝒐, 𝒆𝒉?” 🧨— DAZN Italia (@DAZN_IT) October 27, 2025
Così nasce il faccia a faccia con Lautaro 👀🔥
🎤 @DavideBernardi6#BordoCam di #NapoliInter arriva domani su #DAZN! ⏳🔜
Un’anticipazione, nel corso di #Fuoriclasse con @DilettaLeotta 🎥 pic.twitter.com/ZlnUj4zZB8
