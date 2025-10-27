Retroscena Dazn - Lo scontro Conte-Lautaro nasce da una frase del tecnico a Dumfries

Come è nato il duro faccia a faccia tra Antonio Conte e Lautaro Martinez durante il secondo tempo di Napoli-Inter? A svelare il retroscena sono le telecamere a bordocampo di Dazn, che mostrano il labiale del tecnico nei confronti del laterale olandese Dumfries: "Dumfries! Ti sei buttato eh?" urla Conte, generando poi la reazione del capitano interista Lautaro.