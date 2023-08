Rigore non dato al Bologna, Chiariello: "Sentito cos'ha detto Di Bello? Urge oculista!"

Umberto Chiariello, noto giornalista, si è espresso così sul rigore non dato al Bologna contro la Juventus per lo scontro Illing-Ndoye

Umberto Chiariello, noto giornalista, si è espresso così sul rigore non dato al Bologna contro la Juventus per lo scontro Illing-Ndoye: "Volete farvi una risata (amara)? Sentite Perin cosa dichiara che Di Bello, l’arbitro brindisino, dice di aver visto: “Scontro spalla a spalla”. Sì, come no, Illing-Junior ncuoll ‘e spalle, semmai! Se fosse vero, oltre che il patentino di arbitro da stracciare a vista, consiglio di mandarlo dall’Arciconfraternita dei Pellegrini al Centro Giovino a Santa Maria la Nova a Napoli dove ci sono ottimi oculisti".