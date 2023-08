Sentite lo juventino Zampini: "Rigore? Reazione isterica imbarazzante dopo anno di penalizzazioni!"

Massimo Zampini, giornalista di fede juventina, commenta così su Twitter le tante critiche a Di Bello per il rigore non dato al Bologna contro la Juventus

Massimo Zampini, giornalista di fede juventina, commenta così su Twitter le tante critiche a Di Bello per il rigore non dato al Bologna contro la Juventus: "L'imbarazzante reazione isterica di mezza Italia per un rigore non dato (in una partita in cui la Juve ne chiede un altro e si vede annullare un gol), dopo un anno incredibile di penalizzazioni e Salernitane, spiega bene perché ormai il calcio italiano non ha alcuna speranza".