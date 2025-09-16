Foto

Serie A, la Top 11 dell'ultima giornata al Fantacalcio: c’è solo un azzurro

di Francesco Carbone

La Lega Serie A ha pubblicato tramite i propri account social la Top 11 dell'ultima giornata, partendo dai voti assegnati al Fantacalcio.

Nella formazione-tipo c’è solo un calciatore del Napoli: si tratta di Sam Beukema. Voto 7 per il difensore olandese, all’esordio in azzurro e autore di un’ottima prestazione contro la Fiorentina condita anche da un gol. Di seguito la Top 11 completa: