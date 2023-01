Sospese quote sulla Juve in B, Ziliani: “Finirà così con la prossima sentenza!”

Da oggi non si potrà più scommettere sull'eventuale retrocessione della Juventus.

Da oggi non si potrà più scommettere sull'eventuale retrocessione della Juventus. I grandi operatori di scommesse come Goldbet, Snai e Planet Win, hanno, infatti, rimosso dal mercato del betting la quota relativa alla retrocessione in Serie B dei bianconeri. Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha così commentato la situazione in casa Juventus: "Come ho già avuto modo di spiegare, così come la prima penalizzazione (-15) toglie ragionevolmente alla Juventus la possibilità di qualificarsi per le coppe, la prossima penalità, dovendo essere afflittiva, la priverà del susseguente diritto: quello di restare in serie A”.