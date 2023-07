Spalletti a Sky attacca chi parla di “calcio facile”, Varriale: “Ad Allegri fischiano le orecchie!"

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato su Twitter le parole di Luciano Spalletti a Sky Sport.

"Non è vero dire che il calcio è facile, c'è bisogno di dire cose più moderne". Il giornalista Enrico Varriale ha commentato su Twitter le parole di Luciano Spalletti a Sky Sport: "Parole e musica di Luciano Spalletti. A qualche allenatore staranno fischiando le orecchie, tanto per non far nomi, impossibile non pensare ad Allegri".