Starace: "I ragazzi hanno dato l'anima! Stasera il caffè sa di dolce vittoria"

Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli, con un post sul suo profilo Instagram ha commentato la vittoria degli azzurri contro l'Inter: "Uè guagliù. Ve lo avevo detto ieri: la carica del mio caffè non manca mai! Vittoria grande, di cuore, di grinta e di squadra: Napoli 3-1 Inter! I ragazzi hanno dato l’anima, e stasera il caffè sa di dolce vittoria! Mo continuiamo così, passo dopo passo, sempre cu ‘o core azzurro! Forza Napoli sempre!".

