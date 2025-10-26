Starace: "I ragazzi hanno dato l'anima! Stasera il caffè sa di dolce vittoria"
Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli, con un post sul suo profilo Instagram ha commentato la vittoria degli azzurri contro l'Inter: "Uè guagliù. Ve lo avevo detto ieri: la carica del mio caffè non manca mai! Vittoria grande, di cuore, di grinta e di squadra: Napoli 3-1 Inter! I ragazzi hanno dato l’anima, e stasera il caffè sa di dolce vittoria! Mo continuiamo così, passo dopo passo, sempre cu ‘o core azzurro! Forza Napoli sempre!".
Di seguito il post.
Copertina Rileggi liveNapoli-Inter 3-1 (34' De Bruyne, 55' McTominay, 60' Calhanoglu, 66' Anguissa): gli azzurri tornano in vetta di Davide D'Alessio
Prossima partita
28 ott 2025 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Lecce
|Napoli
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
