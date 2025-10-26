Starace: "I ragazzi hanno dato l'anima! Stasera il caffè sa di dolce vittoria"

Starace: "I ragazzi hanno dato l'anima! Stasera il caffè sa di dolce vittoria"
Oggi alle 01:30Dai social
di Davide Baratto

Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli, con un post sul suo profilo Instagram ha commentato la vittoria degli azzurri contro l'Inter: "Uè guagliù. Ve lo avevo detto ieri: la carica del mio caffè non manca mai! Vittoria grande, di cuore, di grinta e di squadra: Napoli 3-1 Inter! I ragazzi hanno dato l’anima, e stasera il caffè sa di dolce vittoria! Mo continuiamo così, passo dopo passo, sempre cu ‘o core azzurro! Forza Napoli sempre!".

Di seguito il post.