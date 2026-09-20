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Tensione in tribuna al Franchi, Borrelli pubblica il video di denuncia: “Rissa a Firenze”
Borrelli pubblica sui social un video relativo a momenti di tensione durante Fiorentina-Napoli al Franchi.
Fiorentina-Napoli, terminata 1-1 sul terreno di gioco, fa discutere anche per quanto accaduto sugli spalti dello stadio Artemio Franchi. Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha pubblicato sui propri canali social un video relativo ad alcuni momenti di tensione verificatisi in tribuna durante la gara tra la formazione di Paolo Vanoli e il Napoli di Massimiliano Allegri.
Borrelli sui social: “Rissa al Franchi”
“Rissa al Franchi”, ha scritto Borrelli a corredo delle immagini. Nel filmato si vedono diversi spettatori voltarsi verso la zona interessata dalla tensione, mentre alcuni steward intervengono per riportare la situazione alla calma. Dal video, tuttavia, non è possibile ricostruire con certezza la dinamica dell'accaduto. Di seguito il video pubblicato dal deputato.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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