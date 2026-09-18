Nuovo tatuaggio per Manna: il ds azzurro omaggia il rapper Noyz Narcos
Non solo trattative, scouting e campo. Giovanni Manna ha mostrato anche una delle sue passioni lontano dal calcio attraverso un nuovo tatuaggio comparso sulla coscia. A svelarlo sui social è stato Salvatore Ariemma, artista che ha realizzato il tattoo per il direttore sportivo del Napoli. Il disegno ha un'impronta decisamente "rock n roll": raffigura un teschio stilizzato con un occhio rosso e un elmetto verde, accompagnato nella parte inferiore dalla scritta "Enemy", ovvero "nemico" in inglese.
Manna, dietro il tatuaggio c'è Noyz Narcos
La scelta non è casuale e racconta la passione di Manna per Noyz Narcos. Il tatuaggio è infatti un omaggio al rapper romano e riproduce il teschio che campeggia sulla copertina di Enemy, il suo quinto album, pubblicato nel 2018. Anche la scritta riprende esattamente il titolo del disco. Un particolare curioso che mostra un volto meno conosciuto del dirigente azzurro, affidato questa volta non a una scelta di mercato ma all'inchiostro.
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