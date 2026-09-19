Beukema sui social: “Si va avanti senza mollare”, Lang ironizza: “Panchina bombers”

vedi letture

Beukema lancia un messaggio sui social, Lang scherza con lui ma il commento divide i tifosi.

Sam Beukema affida ai social un messaggio in vista dei prossimi impegni del Napoli. “Si va avanti. Senza mollare”, ha scritto il difensore olandese sul proprio profilo Instagram. Il post ha subito raccolto le reazioni dei compagni di squadra, a partire da Alisson Santos, che ha risposto scherzosamente: “Beukiiiii Cuzzzz Pai”.

Lang scherza con Beukema: “Panchina bombers”

Tra i commenti è spuntato anche quello del connazionale Noa Lang, che ha provocato Beukema scrivendo: “Panchina bombers”. Una battuta tra compagni che non è però piaciuta a diversi utenti, tanto che sotto il commento dell’attaccante sono arrivate numerose risposte critiche. Un siparietto social che ha così attirato l’attenzione dei tifosi azzurri.